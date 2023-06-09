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Запорізький напрямок: українські військові шукають слабкі місця росіян та готуються перейти від оборони до атаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. На Запорізькому напрямку українські військові шукають слабкі місця ворога та шукають варіанти переходу від позиційної оборони до атаки. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає УНН.

Запорізький напрямок: українські військові шукають слабкі місця росіян та готуються перейти від оборони до атаки

Деталі

Так, він поінформував, що на Запорізькому напрямку окупаційні війська ведуть активну оборону. Щоб не допустити просування підрозділів ЗСУ, є певні перегрупування ворога та підсилення, щоб здійснювати контрнаступальні дії, оскільки у ворога є певні втрачені позиції. "Мова йде про район населений пункт Велика Новосілка", - сказав він.

Як пояснює Шершень, це тактика “боїв місцевого значення”, оскільки українська армія, в цілому, має оборонну операцію. На Таврійському напрямку сили оборони вже тривалий час шукають слабкі місця ворога, роблять розвідку та локальні дії на місцевості. Тому виникає певна рухливість та динаміка.

Цитата

“Шукаємо варіанти переходу від позиційної оборони до атаки. Ініціатива на нашій стороні. Ми маємо нав’язати противнику свою волю, створити для нього невигідні умови бою. А дистанційно намагаємося завдати максимальних втрат і шкоди ворогу. Натомість ворог це бачить, очікує на наші штурмові дії, підтримує свої частини у бойовій готовності, і подекуди, продовжує фортифікаційні обладнання своїх рубежів, встановлює мінно-вибухові загородження”, – вказав Шершень.

Доповнення

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Запорізькому напрямку тривають позиційні бої, при цьому російські війська ведуть оборонні дії.

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