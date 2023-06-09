Запорізький напрямок: українські військові шукають слабкі місця росіян та готуються перейти від оборони до атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На Запорізькому напрямку українські військові шукають слабкі місця ворога та шукають варіанти переходу від позиційної оборони до атаки. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає УНН.
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Так, він поінформував, що на Запорізькому напрямку окупаційні війська ведуть активну оборону. Щоб не допустити просування підрозділів ЗСУ, є певні перегрупування ворога та підсилення, щоб здійснювати контрнаступальні дії, оскільки у ворога є певні втрачені позиції. "Мова йде про район населений пункт Велика Новосілка", - сказав він.
Як пояснює Шершень, це тактика “боїв місцевого значення”, оскільки українська армія, в цілому, має оборонну операцію. На Таврійському напрямку сили оборони вже тривалий час шукають слабкі місця ворога, роблять розвідку та локальні дії на місцевості. Тому виникає певна рухливість та динаміка.
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“Шукаємо варіанти переходу від позиційної оборони до атаки. Ініціатива на нашій стороні. Ми маємо нав’язати противнику свою волю, створити для нього невигідні умови бою. А дистанційно намагаємося завдати максимальних втрат і шкоди ворогу. Натомість ворог це бачить, очікує на наші штурмові дії, підтримує свої частини у бойовій готовності, і подекуди, продовжує фортифікаційні обладнання своїх рубежів, встановлює мінно-вибухові загородження”, – вказав Шершень.
Доповнення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Запорізькому напрямку тривають позиційні бої, при цьому російські війська ведуть оборонні дії.