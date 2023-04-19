Запорожская область подверглась за сутки четырем вражеским авиаударам, одному дроном - ОВА

Детали

"За минувшие сутки громады на линии соприкосновения подверглись 4 авиационным ударам, 1 из БПЛА, 3 из РСЗО и 93 артиллерийских обстрела", - сообщил Малашко.

По его словам, в результате атаки оккупантов в очередной раз пострадала Новоданиловка, Малиновка, Каменское, Новояковлевка и еще 16 сел, в том числе несокрушимые города Орехов и Гуляйполе.

Поступило 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры военными рф.

Напомним

В Запорожской области было сбито 5 "шахедов".