Запорожская область подверглась за сутки четырем вражеским авиаударам, одному дроном - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Запорожская область подверглась за минувшие сутки четырем авиаударам, одному дроном и еще почти сотне из РСЗО и артиллерии со стороны российских войск. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"За минувшие сутки громады на линии соприкосновения подверглись 4 авиационным ударам, 1 из БПЛА, 3 из РСЗО и 93 артиллерийских обстрела", - сообщил Малашко.
По его словам, в результате атаки оккупантов в очередной раз пострадала Новоданиловка, Малиновка, Каменское, Новояковлевка и еще 16 сел, в том числе несокрушимые города Орехов и Гуляйполе.
Поступило 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры военными рф.
Напомним
В Запорожской области было сбито 5 "шахедов".