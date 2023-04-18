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Єрмак: в Запорізькій області було збито 5 шахідів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Запорізькій області вдалось збити 5 шахідів, передає УНН з посиланням на сторінку голови ОПУ.

Цитата

"В Запорізькій області було збито 5 шахідів", - зазначив Єрмак.

Доповнення

Також голова Запорізької ОДА Юрій Малашко повідомив, що: "Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі "бляшанки" сьогодні успішно приземлені".

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