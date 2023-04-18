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У Запоріжжі пролунав вибух: жителів закликали йти до укриттів

Київ • УНН

 • 3625115 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Запоріжжі чули вибух. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, передає УНН.

Деталі

"У Запоріжжі пролунав вибух", - повідомляють Telegram-канали.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Додамо

За даними Telegram-каналу "Карта повітряних тривог", перші вибухи чули близько 20.00. Тоді ж повідомляли про роботу ППО та ймовірно збиття "Шахіда". Проте офіційного підтвердження наразі немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Запорізька область за добу зазнала двох ворожих авіаударів, уражено об'єкти інфраструктури - ОВА

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