У Запоріжжі пролунав вибух: жителів закликали йти до укриттів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Запоріжжі чули вибух. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, передає УНН.
Деталі
"У Запоріжжі пролунав вибух", - повідомляють Telegram-канали.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Додамо
За даними Telegram-каналу "Карта повітряних тривог", перші вибухи чули близько 20.00. Тоді ж повідомляли про роботу ППО та ймовірно збиття "Шахіда". Проте офіційного підтвердження наразі немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Запорізька область за добу зазнала двох ворожих авіаударів, уражено об'єкти інфраструктури - ОВА