В Запорожье прогремел взрыв: жителей призвали идти в укрытия

Детали

"В Запорожье прогремел взрыв", - сообщают Telegram-каналы.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

"Срочно! Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!" - написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По данным Telegram-канала "Карта воздушных тревог", первые взрывы слышали около 20.00. Тогда же сообщали о работе ПВО и вероятно сбитии "Шахида". Однако официального подтверждения пока нет.

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