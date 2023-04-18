В Запорожье прогремел взрыв: жителей призвали идти в укрытия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Запорожье слышали взрыв. Об этом сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей, передает УНН.
Детали
"В Запорожье прогремел взрыв", - сообщают Telegram-каналы.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
"Срочно! Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!" - написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Добавим
По данным Telegram-канала "Карта воздушных тревог", первые взрывы слышали около 20.00. Тогда же сообщали о работе ПВО и вероятно сбитии "Шахида". Однако официального подтверждения пока нет.
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