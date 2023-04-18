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Запорізька область за добу зазнала двох ворожих авіаударів, уражено об'єкти інфраструктури - ОВА

Запорізька область за добу зазнала двох ворожих авіаударів, уражено об'єкти інфраструктури - ОВА

Київ • УНН

 • 491056 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російські окупанти за минулу добу завдали по Запорізькій області 2 авіаційних та 55 артилерійських удари. Також 4 рази обстріляли з РСЗВ. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

«За минулу добу громади на лінії вогню зазнали 4 обстріли з РСЗВ, 2 авіаційні та 55 артилерійські удари. Вчергове ворог поцілив у Малинівку, Плавні, Кам’янське, Новоданилівку та ще 15 населених пунктів», - написав Малашко.

За його словами, люди не постраждали.

«Наразі надійшло повідомлення про ураження 12 об’єктів інфраструктури», - зазначив Малашко.

Доповнення

16 квітня Запорізьку область російські війська обстріляли понад пів сотні разів, зокрема, завдали 4 авіаудари, був поранений.

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