Запорізька область за добу зазнала чотирьох авіаударів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Запорізьку область за минулу добу російські війська обстріляли понад пів сотні разів, зокрема, завдали 4 авіаудари, є поранений, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах області: 46 артилерійські удари, 4 авіаційні, 4 із застосуванням БПЛА та 2 атаки з РСЗВ", - повідомив Малашко.
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З його слів, наразі зафіксовано 52 повідомлення про руйнування об'єктів соціальної інфраструктури, квартир, приватних будинків, автівок та іншого майна.
"У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка Миколаївської області; а також 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.