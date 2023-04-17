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Запорізька область за добу зазнала чотирьох авіаударів

Запорізька область за добу зазнала чотирьох авіаударів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Запорізьку область за минулу добу російські війська обстріляли понад пів сотні разів, зокрема, завдали 4 авіаудари, є поранений, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах області: 46 артилерійські удари, 4 авіаційні, 4 із застосуванням БПЛА та 2 атаки з РСЗВ", - повідомив Малашко.

Деталі

З його слів, наразі зафіксовано 52 повідомлення про руйнування об'єктів соціальної інфраструктури, квартир, приватних будинків, автівок та іншого майна.

"У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка Миколаївської області; а також 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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