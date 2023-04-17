Запорожская область за сутки подверглась четырем авиаударам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Запорожскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли более полусотни раз, в частности, нанесли 4 авиаудара, есть раненый, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки враг совершил 56 обстрелов по 16 мирным населенным пунктам области: 46 артиллерийских ударов, 4 авиационных, 4 с применением БПЛА и 2 атаки из РСЗО", - сообщил Малашко.
Детали
По его словам, на данный момент зафиксировано 52 сообщения о разрушении объектов социальной инфраструктуры, квартир, частных домов, автомобилей и другого имущества.
"В Преображенке пострадал 61-летний мужчина, который уже доставлен в больницу", - отметил глава ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.