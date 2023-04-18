Запорожская область за сутки подверглась двум вражеским авиаударам, поражены объекты инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по Запорожской области 2 авиационных и 55 артиллерийских удара. Также 4 раза обстреляли из РСЗО. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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«За минувшие сутки громады на линии огня подверглись 4 обстрелам из РСЗО, 2 авиационным и 55 артиллерийским ударам. В очередной раз враг попал по Малиновке, Плавнях, Каменском, Новоданиловке и еще 15 населенным пунктам», - написал Малашко.
По его словам, люди не пострадали.
«В настоящее время поступило сообщение о поражении 12 объектов инфраструктуры», - отметил Малашко.
Дополнение
16 апреля Запорожскую область российские войска обстреляли более полусотни раз, в том числе нанесли 4 авиаудара, был раненый.