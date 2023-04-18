Ермак: в Запорожской области было сбито 5 шахидов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Запорожской области удалось сбить 5 шахидов, передает УНН со ссылкой на страницу главы ОПУ.
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"В Запорожской области было сбито 5 шахидов", - отметил Ермак.
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Также председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что: "Свое мастерство силы ПВО показали над запорожской землей: вражеские "жестянки" сегодня успешно приземлены".
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