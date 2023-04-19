Запорізька область зазнала за добу чотири ворожих авіаудари, один дроном - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Запорізька область зазнала за минулу добу чотири авіаудари, один дроном та ще майже сотню з РСЗВ та артилерії з боку російських військ. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
Деталі
"За минулу добу громади на лінії зіткнення зазнали 4 авіаційних удари, 1 з БПЛА, 3 з РСЗВ та 93 артилерійських обстріли", - повідомив Малашко.
З його слів, внаслідок атаки окупантів вчергове постраждала Новоданилівка, Малинівка, Кам’янське, Новояківлівка та ще 16 сіл, у тому числі незламні міста Оріхів і Гуляйполе.
Надійшло 21 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури військовими рф.
Нагадаємо
У Запорізькій області було збито 5 "шахедів".