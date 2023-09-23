Запорожская область: за сутки враг совершил 86 ударов, есть погибшая
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Российские войска нанесли 86 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области за минувшие сутки. В результате одного из вражеских ударов погибла 82-летняя женщина из Орехова, пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко.
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“За минувшие сутки враг совершил 86 ударов по 27 населенным пунктам – в результате артобстрела погибла 82-летняя жительница Орехова. Зафиксировано 4 РСЗО-обстрела Малых Щербаков и Лукьяновского, 5 БПЛА-атак Мировки, Петровского, Новоандреевки и Белогорья, ракетный удар по Юрковке, также враг ударил 4 авиационными снарядами по Роботино и Орехову”, - проинформировал Малашко в Telegram.
Кроме того, по его словам, оккупанты совершили 72 артобстрела по территории Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Новодаровки, Левадного, Малиновки, Белогорья, Степногорска, Каменского, Малых Щербаков, Пятихаток, а также других городов и сел на линии огня.
“Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры”, - добавил Малашко.
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