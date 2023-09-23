Запорізька область: за добу ворог здійснив 86 ударів, є загибла

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“За минулу добу ворог здійснив 86 ударів по 27 населених пунктах – внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова. Зафіксовано 4 РСЗВ-обстріли Малих Щербаків та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак Мирівки, Петрівського, Новоандріївки та Білогір'я, ракетний удар по Юрківці, також ворог вгатив 4 авіаційними снарядами по Роботиному та Оріхову”, - проінформував Малашко у Telegram.

Окрім того, з його слів, окупанти здійснили 72 артобстріли по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, а також інших міст та сіл на лінії вогню.

“Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури”, - додав Малашко.

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