Запорожье: враг обстрелял Степногорскую громаду, два человека погибли

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«За прошедшие сутки, как и предыдущие несколько суток, количество обстрелов возросло, почти сотня. Из них большая часть – по громадам. Непосредственно по 15 громадам. Сегодня с 8:30 был обстрел Степногорской громады. Есть неутешительные новости: два человека погибли и двое раненых, в том числе, по предварительной информации, два сотрудника сельрады, которые развозили людям дрова для обогрева», – сообщил Старух.

Он добавил, что оккупанты частично целятся в объекты критической инфраструктуры. Но в основном это рандомный обстрел домов ракетами С-300, которые враг сейчас применяет по всей линии боевых действий.

«Если у нас артиллерия, которую предоставили союзники, точная, как выстрел снайперской винтовки, то они компенсируют тем, что выпускают на наш 1 снаряд несколько десятков своих. А снарядов у них достаточно и мобилизационный потенциал велик», – отметил Старух.

Напомним

Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Запорожской области, ограничивая их передвижение и требуя получать “пропуска”.



