Запорожье: враг обстрелял Степногорскую громаду, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Количество обстрелов в Запорожской области выросло в последние несколько дней. Сегодня утром происходил обстрел Степногорской громады, в результате которого два человека погибли, еще двое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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«За прошедшие сутки, как и предыдущие несколько суток, количество обстрелов возросло, почти сотня. Из них большая часть – по громадам. Непосредственно по 15 громадам. Сегодня с 8:30 был обстрел Степногорской громады. Есть неутешительные новости: два человека погибли и двое раненых, в том числе, по предварительной информации, два сотрудника сельрады, которые развозили людям дрова для обогрева», – сообщил Старух.
Он добавил, что оккупанты частично целятся в объекты критической инфраструктуры. Но в основном это рандомный обстрел домов ракетами С-300, которые враг сейчас применяет по всей линии боевых действий.
«Если у нас артиллерия, которую предоставили союзники, точная, как выстрел снайперской винтовки, то они компенсируют тем, что выпускают на наш 1 снаряд несколько десятков своих. А снарядов у них достаточно и мобилизационный потенциал велик», – отметил Старух.
Напомним
Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Запорожской области, ограничивая их передвижение и требуя получать “пропуска”.