Запоріжжя: ворог обстріляв Степногірську громаду, двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Кількість обстрілів в Запорізькій області зросла останні декілька днів. Сьогодні зранку відбувався обстріл Степногірської громади, в результаті якого двоє людей загинули, ще двоє – отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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«За минулу добу, як і попередні кілька діб, кількість обстрілів зросла, майже сотня. З них більша частина – по громадам. Безпосередньо по 15 громадам. Сьогодні з 8:30 був обстріл Степногірської громади. Маємо невтішні новини: двоє людей загинули і двоє поранених, в тому числі, за попередньою інформацією, два співробітника сільради, які розвозили людям дрова для обігріву», – повідомив Старух.
Він додав, що окупанти частково цілять в обʼєкти критичної інфраструктури. Але в основному це рандомний обстріл будинків, ракетами С-300, які ворог зараз застосовує по всій лінії бойових дій.
«Якщо у нас артилерія, яку надали союзники, точна, як постріл снайперської гвинтівки, то вони компенсують тим, що випускають на наш 1 снаряд кілька десятків своїх. А снарядів у них достатньо і мобілізаційний потенціал великий», – зазначив Старух.
Нагадаємо
Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Запорізької області, обмежуючи їх пересування та вимагаючи отримувати “перепустки”.