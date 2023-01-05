Запоріжжя: ворог обстріляв Степногірську громаду, двоє людей загинули

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«За минулу добу, як і попередні кілька діб, кількість обстрілів зросла, майже сотня. З них більша частина – по громадам. Безпосередньо по 15 громадам. Сьогодні з 8:30 був обстріл Степногірської громади. Маємо невтішні новини: двоє людей загинули і двоє поранених, в тому числі, за попередньою інформацією, два співробітника сільради, які розвозили людям дрова для обігріву», – повідомив Старух.

Він додав, що окупанти частково цілять в обʼєкти критичної інфраструктури. Але в основному це рандомний обстріл будинків, ракетами С-300, які ворог зараз застосовує по всій лінії бойових дій.

«Якщо у нас артилерія, яку надали союзники, точна, як постріл снайперської гвинтівки, то вони компенсують тим, що випускають на наш 1 снаряд кілька десятків своїх. А снарядів у них достатньо і мобілізаційний потенціал великий», – зазначив Старух.

Нагадаємо

Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Запорізької області, обмежуючи їх пересування та вимагаючи отримувати “перепустки”.



