У Запорізькій області окупанти заборонили виїзд з населених пунктів без "перепустки"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Запорізької області, обмежуючи їх пересування. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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«Рашисти обмежують вільне пересування тимчасово окупованими територіями Запорізької області. В марній надії ускладнити боротьбу Силам спротиву окупанти посилюють тиск на жителів тимчасово зайнятих територій», – повідомив Федоров.
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Тепер для виїзду за межі населених пунктів потрібно буде отримувати перепустку в так званій комендатурі. При цьому окупанти вимагають надати особисті дані і документи на право власності на авто.
У деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака вже діють "комендантські дні" - жителі не можуть вийти на вулицю до 8-го січня. У самому Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6-го січня.
Нагадаємо
На території тимчасово-окупованого Мелітополя рашисти розгорнули нові фільтраційні блокпости.