У Запорізькій області окупанти заборонили виїзд з населених пунктів без "перепустки"

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«Рашисти обмежують вільне пересування тимчасово окупованими територіями Запорізької області. В марній надії ускладнити боротьбу Силам спротиву окупанти посилюють тиск на жителів тимчасово зайнятих територій», – повідомив Федоров.

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Тепер для виїзду за межі населених пунктів потрібно буде отримувати перепустку в так званій комендатурі. При цьому окупанти вимагають надати особисті дані і документи на право власності на авто.

У деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака вже діють "комендантські дні" - жителі не можуть вийти на вулицю до 8-го січня. У самому Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6-го січня.

Нагадаємо

На території тимчасово-окупованого Мелітополя рашисти розгорнули нові фільтраційні блокпости.