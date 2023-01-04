В Запорожской области оккупанты запретили выезд из населенных пунктов без "пропуска"

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«Рашисты ограничивают свободное передвижение по временно оккупированным территориям Запорожской области. В тщетной надежде усложнить борьбу Силам сопротивления оккупанты усиливают давление на жителей временно занятых территорий», – сообщил Федоров.

Детали

Теперь для выезда за пределы населенных пунктов нужно будет получать пропуск в так называемой комендатуре. При этом оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто.

В некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака уже действуют "комендантские дни" - жители не могут выйти на улицу до 8-го января. В самом Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6-го января.

Напомним

На территории временно-оккупированного Мелитополя рашисты развернули новые фильтрационные блокпосты.