В Запорожской области оккупанты запретили выезд из населенных пунктов без "пропуска"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Запорожской области, ограничивая их передвижение. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Цитата
«Рашисты ограничивают свободное передвижение по временно оккупированным территориям Запорожской области. В тщетной надежде усложнить борьбу Силам сопротивления оккупанты усиливают давление на жителей временно занятых территорий», – сообщил Федоров.
Детали
Теперь для выезда за пределы населенных пунктов нужно будет получать пропуск в так называемой комендатуре. При этом оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто.
В некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака уже действуют "комендантские дни" - жители не могут выйти на улицу до 8-го января. В самом Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6-го января.
Напомним
На территории временно-оккупированного Мелитополя рашисты развернули новые фильтрационные блокпосты.