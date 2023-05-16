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Запрос Украины на первом тендере ЕС на газ удовлетворен полностью - еврокомиссар

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. На первом тендере в рамках совместных закупок газа ЕС запрос Украины был удовлетворен на 100%. Об этом рассказал вице-президент Европейской комиссии и еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович во время брифинга в Брюсселе, передает УНН.

Детали

Шефчович объявил об успешном результате первого в истории международного тендера на совместную закупку газа ЕС.

По его словам, ЕС смог привлечь заявки от общего количества 25 компаний-поставщиков, что эквивалентно более 13,4 миллиардам кубометров газа, превысив 11,6 миллиардов кубометров общего спроса, который компании ЕС подали в заявке через новый механизм ЕС.

Цитата

"Я хочу поблагодарить всех 25 поставщиков, которые представили свои предложения, которые превосходят наш коллективный спрос. Наш поставщик услуг Prisma сопоставил самые привлекательные предложения с требованиями клиентов. Если быть точным, общий объем 10,9 млрд куб. Из этого объема СПГ составляет более 20%, а остальные почти 80% приходится на трубопроводный газ. Заявки охватывают 18 из 21 виртуальной точки торговли трубопроводным газом и обе виртуальные точки СПГ, северную и южную", - сказал Шефчович.

Он отметил, что ответ за заявки "в наиболее уязвимых странах особенно положительный".

"Например, поставки газа, запрошенные Болгарией, были полностью согласованы. В Украине и Молдове было согласовано 100% и 80% запрошенных объемов соответственно. Опять же, это замечательный результат для инструмента, которого еще пять месяцев назад не существовало", - подчеркнул еврокомиссар.

Напомним 

ЕС создал пул покупателей газа для урегулирования цен. Украина присоединилась.

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