Запрос Украины на первом тендере ЕС на газ удовлетворен полностью - еврокомиссар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. На первом тендере в рамках совместных закупок газа ЕС запрос Украины был удовлетворен на 100%. Об этом рассказал вице-президент Европейской комиссии и еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович во время брифинга в Брюсселе, передает УНН.
Детали
Шефчович объявил об успешном результате первого в истории международного тендера на совместную закупку газа ЕС.
По его словам, ЕС смог привлечь заявки от общего количества 25 компаний-поставщиков, что эквивалентно более 13,4 миллиардам кубометров газа, превысив 11,6 миллиардов кубометров общего спроса, который компании ЕС подали в заявке через новый механизм ЕС.
Цитата
"Я хочу поблагодарить всех 25 поставщиков, которые представили свои предложения, которые превосходят наш коллективный спрос. Наш поставщик услуг Prisma сопоставил самые привлекательные предложения с требованиями клиентов. Если быть точным, общий объем 10,9 млрд куб. Из этого объема СПГ составляет более 20%, а остальные почти 80% приходится на трубопроводный газ. Заявки охватывают 18 из 21 виртуальной точки торговли трубопроводным газом и обе виртуальные точки СПГ, северную и южную", - сказал Шефчович.
Он отметил, что ответ за заявки "в наиболее уязвимых странах особенно положительный".
"Например, поставки газа, запрошенные Болгарией, были полностью согласованы. В Украине и Молдове было согласовано 100% и 80% запрошенных объемов соответственно. Опять же, это замечательный результат для инструмента, которого еще пять месяцев назад не существовало", - подчеркнул еврокомиссар.
Напомним
ЕС создал пул покупателей газа для урегулирования цен. Украина присоединилась.