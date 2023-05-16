Запит України на першому тендері ЄС на газ задоволено повністю - єврокомісар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На першому тендері у межах спільних закупівель газу ЄС запит України було задоволено на 100%. Про це розповів віцепрезидент Європейської комісії і єврокомісар з питань енергетики Марош Шефчович під час брифінгу у Брюсселі, передає УНН.
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Шефчович оголосив про успішний результат першого в історії міжнародного тендеру на спільну закупівлю газу ЄС.
З його слів, ЄС зміг залучити заявки від загальної кількості 25 компаній-постачальників, що еквівалентно понад 13,4 мільярдам кубометрів газу, перевищивши 11,6 мільярдів кубометрів спільного попиту, який компанії ЄС подали у заявці через новий механізм ЄС.
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"Я хочу подякувати всім 25 постачальникам, які представили свої пропозиції, які перевершують наш колективний попит. Наш постачальник послуг Prisma зіставив найпривабливіші пропозиції із вимогами клієнтів. Якщо бути точним, загальний обсяг 10,9 млрд куб. З цього обсягу СПГ становить понад 20%, а решта майже 80% припадає на трубопровідний газ. Заявки охоплюють 18 з 21 віртуальної точки торгівлі трубопровідним газом та обидві віртуальні точки СПГ, північну та південну", - сказав Шефчович.
Він зазначив, що відповідь за заявки "у найбільш уразливих країнах особливо позитивне".
"Наприклад, поставки газу, на які робила запит Болгарія, було повністю погоджено. В Україні та Молдові було погоджено 100% та 80% обсягів, на які було зроблено запит, відповідно. Знову ж таки, це чудовий результат для інструменту, якого ще п'ять місяців тому не існувало", - наголосив єврокомісар.
Нагадаємо
ЄС створив пул покупців газу для врегулювання цін. Україна долучилася.