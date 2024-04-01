Запасы крылатых ракет "калибр" у россиян могли вырасти до 245-285 единиц - Defene Express

Запас крылатых ракет типа "калибр" в российской армии мог вырасти до диапазона от 245 единиц до 285 единиц. Об этом сообщает военный портал Defense Express, пишет УНН.

Детали

Эксперты из Defene Express оценили, сколько крылатых ракет "калибр" может быть в запасе у врага. Они напоминают, что в ноябре, по оценкам нашей разведки, россияне имели накопленный запас в 165 "калибров".

Если же учитывать известные на тот момент данные, то темп производства "калибров" мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц. Исходя из этого, а также учитывая, что рф почти не использовала в последнее время "калибры" для обстрелов Украины, то запас ракет этого типа у врага мог вырасти в диапазоне от +80 единиц до + 120 единиц, или же до диапазона от 245 единиц до 285 единиц - пишут Defense Express.

Для сравнения они напоминают, что по состоянию на ноябрь 2023 года российские захватчики имели в запасе лишь 160 крылатых ракет воздушного базирования типов Х-101/555/55.

Согласно официальным отчетам Воздушных Сил, с 21 по 31 марта 2024 года российские захватчики отстреляли по Украине всего 133 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555/55.

На этом фоне логичной выглядит оценка, что по мере исчерпания имеющегося запаса крылатых ракет воздушного базирования россияне могут "распаковать" запас "калибров". Но в то же время, и на те же Х-101 рашисты и дальше могут полагаться для выполнения ударов по нашей критической инфраструктуре - говорится в заметке.

Авторы добавляют, что после того, как рф начала производство Х-101 с двумя боевыми частями и эта ракета стала вдвое опаснее, что означает, что враг стремится максимизировать эффект от применения таких КР при возможном уменьшении интенсивности запусков.

Добавим

Издание также напоминает слова главы ГУР Кирилла Буданова о накоплении россией "калибров". Буданов заявил, что россияне вероятно в ближайшее время применят крылатые ракеты морского базирования "калибр" для ударов по Украине, потому что враг такие крылатые ракеты накапливал длительное время.

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