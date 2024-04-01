Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

Одной из причин, почему россияне стали меньше применять "Калибры" является и логистические проблемы. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Для россиян проблематично и обслуживать ракетные установки, которые выпускают "Калибры" и перезагружаться "Калибрами", потому что вся эта логистика и инфраструктура остается в Севастопольских бухтах, а туда для ракетоносителей сейчас очень проблематично добраться - говорит Гуменюк.

По ее словам, россияне чувствуют опасность, это подтверждают выводы британской разведки о том, что они укрепляют свой пункт базирования в Новороссийске и пытаются загородить его.

"Мы уже говорили, что патрульные корабли и катера, решались выходить из акватории на российской бухты только для того, чтобы проверить и подправить новые заграждения которые они там намостили", - добавила она.

Напомним

Накануне руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что россия накопила ракеты "Калибр" и теперь готова применить их после пополнения своих запасов.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что их специалисты могут абсолютно точно определить носитель, с которого в тот или иной день враг запускает по Украине ракеты "Калибр".

"Наши специалисты могут точно определить, откуда была выпущена ракета - с корабля или подводной лодки, а также вычислить, с какого именно судна и под чем командованием. Чтобы правоохранительные органы точно знали, кому сообщать о подозрении", - отметил Рувин.

Напомнил, что КНИИСЭ - пока единственный в Украине, кто может расшифровывать черные ящики со сбитых самолетов и вертолетов оккупантов.

"В частности, мы установили, какой именно самолет бомбил телебашню в Харькове 6 марта 2022 года и с какого аэродрома он вылетел. Российский бомбардировщик Су-34 сбили наши защитники, а пилот успел катапультироваться. Его задержали и приговорили к 12 годам заключения. Затем российского пилота обменяли на многих украинских военнопленных", - рассказал директор КНИИСЭ.