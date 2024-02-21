Експерти КНДІСЕ можуть точно визначити, з якого носія у морі ворог запускає "Калібри" по Україні - Олександр Рувін

ukenru
19:41 • 37663 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87550 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111677 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113824 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228032 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155168 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145766 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132206 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121645 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124281 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130083 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134361 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110102 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51870 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228032 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384428 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439835 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448270 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357739 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111686 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130083 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124281 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98297 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107629 перегляди
Актуальне
Експерти КНДІСЕ можуть точно визначити, з якого носія у морі ворог запускає "Калібри" по Україні - Олександр Рувін

Експерти КНДІСЕ можуть точно визначити, з якого носія у морі ворог запускає "Калібри" по Україні - Олександр Рувін

Київ • УНН

 • 25974 перегляди

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз можуть точно встановити, який саме російський корабель випустив ракети "Калібр" по Україні в той чи інший день.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз можуть абсолютно точно визначити носій, з якого у той чи інший день ворог запускає по Україні ракети "Калібр". Про це повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін в інтерв’ю виданню "Вечірній Київ", пише УНН.

За словами директора КНДІСЕ, це необхідно для того, щоб українські правоохоронці змогли оголосити підозру командиру, який віддавав злочинний наказ запускати ракети по Україні.

"Окупанти все менше атакують "Калібрами", бо наші захисники трохи почистили Чорне море від російських катерів. До речі, наші фахівці можуть точно визначити, звідки була випущена ракета - з корабля чи підводного човна, а також вирахувати, з якого саме судна та під чим командуванням. Щоб правоохоронні органи точно знали, кому повідомляти про підозру", - зазначив Рувін.

Нагадав, що КНДІСЕ - наразі єдиний в Україні, хто може розшифровувати чорні скриньки зі збитих літаків і вертольотів окупантів.

"Зокрема, ми встановили, який саме літак бомбив телевежу у Харкові 6 березня 2022 року та з якого аеродрому він вилетів. Російський бомбардувальник Су-34 збили наші захисники, а пілот встиг катапультуватися. Його затримали та засудили до 12 років ув’язнення. Потім російського пілота обміняли на багатьох українських військовополонених", - розповів директор КНДІСЕ.

Додав, що документування воєнних злочинів рф та встановлення осіб тих, хто стріляв та убивав українців необхідне для Міжнародного кримінального суду, з прокурорами якого ми перебуваємо на постійному зв’язку.

"Ми також ідентифікуємо членів екіпажів танків, які причетні до воєнних злочинів. Усі їхні розмови мобільним телефоном з родичами не є для нас таємницею.

Під час окупації Київської області багато камер вуличного спостереження продовжили працювати в автономному режимі. Ми проаналізували записи та ідентифікували російських убивць, грабіжників і ґвалтівників. Знаємо, де вони живуть у росії. Нікому не вдасться сховатися. Усі ці покидьки рано чи пізно, але будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили", - підсумував Рувін.

У 2023 році фахівці КНДІСЕ провели 30 тисяч експертиз за фактами російської агресії проти України, які стануть доказами для Міжнародного кримінального суду – Олександр Рувін22.12.23, 12:17 • 420389 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

ВійнаКримінал та НП
sukhyi-su-34Су-34
chorne-moreЧорне море
ukrainaУкраїна
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74