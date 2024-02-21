Експерти КНДІСЕ можуть точно визначити, з якого носія у морі ворог запускає "Калібри" по Україні - Олександр Рувін

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз можуть абсолютно точно визначити носій, з якого у той чи інший день ворог запускає по Україні ракети "Калібр". Про це повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін в інтерв’ю виданню "Вечірній Київ", пише УНН.

За словами директора КНДІСЕ, це необхідно для того, щоб українські правоохоронці змогли оголосити підозру командиру, який віддавав злочинний наказ запускати ракети по Україні.

"Окупанти все менше атакують "Калібрами", бо наші захисники трохи почистили Чорне море від російських катерів. До речі, наші фахівці можуть точно визначити, звідки була випущена ракета - з корабля чи підводного човна, а також вирахувати, з якого саме судна та під чим командуванням. Щоб правоохоронні органи точно знали, кому повідомляти про підозру", - зазначив Рувін.

Нагадав, що КНДІСЕ - наразі єдиний в Україні, хто може розшифровувати чорні скриньки зі збитих літаків і вертольотів окупантів.

"Зокрема, ми встановили, який саме літак бомбив телевежу у Харкові 6 березня 2022 року та з якого аеродрому він вилетів. Російський бомбардувальник Су-34 збили наші захисники, а пілот встиг катапультуватися. Його затримали та засудили до 12 років ув’язнення. Потім російського пілота обміняли на багатьох українських військовополонених", - розповів директор КНДІСЕ.

Додав, що документування воєнних злочинів рф та встановлення осіб тих, хто стріляв та убивав українців необхідне для Міжнародного кримінального суду, з прокурорами якого ми перебуваємо на постійному зв’язку.

"Ми також ідентифікуємо членів екіпажів танків, які причетні до воєнних злочинів. Усі їхні розмови мобільним телефоном з родичами не є для нас таємницею.

Під час окупації Київської області багато камер вуличного спостереження продовжили працювати в автономному режимі. Ми проаналізували записи та ідентифікували російських убивць, грабіжників і ґвалтівників. Знаємо, де вони живуть у росії. Нікому не вдасться сховатися. Усі ці покидьки рано чи пізно, але будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили", - підсумував Рувін.

У 2023 році фахівці КНДІСЕ провели 30 тисяч експертиз за фактами російської агресії проти України, які стануть доказами для Міжнародного кримінального суду – Олександр Рувін