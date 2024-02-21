Эксперты КНИИСЭ могут точно определить, с какого носителя в море враг запускает "Калибры" по Украине - Александр Рувин

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз могут абсолютно точно определить носитель, с какого в тот или иной день враг запускает по Украине ракеты "Калибр". Об этом сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в интервью изданию "Вечерний Киев", пишет УНН.

По словам директора КНИИСЭ, это необходимо для того, чтобы украинские правоохранители смогли объявить подозрение командиру, который отдавал преступный приказ запускать ракеты по Украине.

"Оккупанты все меньше атакуют "Калибрами", потому что наши защитники немного почистили Черное море от российских катеров. Кстати, наши специалисты могут точно определить, откуда была выпущена ракета - с корабля или подводной лодки, а также вычислить, с какого именно судна и под чем командованием. Чтобы правоохранительные органы точно знали, кому сообщать о подозрении", - отметил Рувин.

Напомнил, что КНИИСЭ - пока единственный в Украине, кто может расшифровывать черные ящики со сбитых самолетов и вертолетов оккупантов.

"В частности, мы установили, какой именно самолет бомбил телебашню в Харькове 6 марта 2022 года и с какого аэродрома он вылетел. Российский бомбардировщик Су-34 сбили наши защитники, а пилот успел катапультироваться. Его задержали и приговорили к 12 годам заключения. Затем российского пилота обменяли на многих украинских военнопленных", - рассказал директор КНИИСЭ.

Добавил, что документирование военных преступлений рф и установление лиц тех, кто стрелял и убивал украинцев необходимо для Международного уголовного суда, с прокурорами которого мы находимся на постоянной связи.

"Мы также идентифицируем членов экипажей танков, которые причастны к военным преступлениям. Все их разговоры по мобильному телефону с родственниками не являются для нас тайной.

Во время оккупации Киевской области многие камеры уличного наблюдения продолжили работать в автономном режиме. Мы проанализировали записи и идентифицировали российских убийц, грабителей и насильников. Знаем, где они живут в россии. Никому не удастся спрятаться. Все эти подонки рано или поздно, но будут отвечать за каждую смерть, которую они повлекли", - подытожил Рувин.

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин