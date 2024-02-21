Эксперты КНИИСЭ могут точно определить, с какого носителя в море враг запускает "Калибры" по Украине - Александр Рувин

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  127292 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  125506 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  154125 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  171020 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  160690 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  189713 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  329051 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  330843 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373417 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперты КНИИСЭ могут точно определить, с какого носителя в море враг запускает "Калибры" по Украине - Александр Рувин

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В результате атаки российского беспилотника в селе Херсонщины ранены двое мужчин.

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2023 год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания - руководитель САП

Зеленский вместе с правительством готов приехать на границу с Польшей, Туска и Дуду тоже призывает прибыть

Зеленский поручил украинскому правительству быть на границе с Польшей до 24 февраля и пригласил польского президента и премьер-министра присоединиться к нему там для продолжения диалога по вопросам национальной безопасности.

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Зеленский вместе с правительством готов приехать на границу с Польшей, Туска и Дуду тоже призывает прибыть

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Согласно опросу Центра Разумкова, оценка украинцами экономической ситуации и благосостояния их семей несколько улучшилась в январе.

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Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос

Нардеп Медяник слагает мандат - Гончаренко

Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" слагает мандат.

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Нардеп Медяник слагает мандат - Гончаренко