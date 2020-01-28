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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Запасы газа в ПХГ уменьшились до 17,19 млрд куб. м

Киев • УНН

 • 10320 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 января уменьшился до 17,193 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Запасы газа в ПХГ уменьшились до 17,19 млрд куб. м

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 26 января из ПХГ Украины отобрано 48,41 млн куб. м.

При этом в данных за 26 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 15,23 млн куб. м, из Польши - 874 тыс. куб. м, данных о поступлении газа из Венгрии нет.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.

Украинские Национальные Новости

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