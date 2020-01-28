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Запаси газу у ПСГ зменшилися до 17,19 млрд куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 26 січня зменшився до 17,193 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

Запаси газу у ПСГ зменшилися до 17,19 млрд куб. м

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 26 січня з ПСГ України відібрано 48,41 млн куб. м.

При цьому в даних за 26 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 15,23 млн куб. м, з Польщі - 874 тис. куб. м, даних щодо надходження газу з Угорщини немає.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від Нафтогазу - квартальна та щомісячна.

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