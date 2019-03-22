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Запасы газа в ПХГ Украины выше прошлогодних на 7%

Киев • УНН

 • 9578 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 20 марта составили 9,0 млрд куб. м, что на 7,14% больше запасов, которые были на аналогичную дату годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НАК "Нафтогаз Украины".

Запасы газа в ПХГ Украины выше прошлогодних на 7%

"Объемы газа в украинских ПХГ за последнюю неделю уменьшились на 189 млн куб. м и на 20 марта составили 9,0 млрд куб. м", - сообщили в НАК.

Это больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года, когда в ПХГ оставалось 8,4 млрд куб. м газа. Также эта цифра больше против запасов газа в ПХГ в 2017 году, когда в хранилищах было 8,1 млрд куб. м голубого топлива.

"Объемы газа в ПХГ достаточны для стабильного прохождения отопительного сезона", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 29%.

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