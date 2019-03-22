Запаси газу у ПСГ України вищі за торішні на 7%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) на 20 березня становили 9,0 млрд куб. м, що на 7,14% більше проти запасів, які були на аналогічну дату роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НАК "Нафтогаз України".
"Обсяги газу в українських ПСГ за останній тиждень зменшились на 189 млн куб. м і на 20 березня становили 9,0 млрд куб. м", - повідомили у НАК.
Це більше у порівнянні з аналогічною датою минулого року, коли у ПСГ залишалося 8,4 млрд куб. м газу. Також ця цифра більша проти запасів газу у ПСГ у 2017 році, коли у газосховищах було 8,1 млрд куб. м блакитного палива.
"Обсяги газу у ПСГ достатні для сталого проходження опалювального сезону", - додали у "Нафтогазі".
Нагадаємо, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 29%.