Окунали головой в воду: в Сумской области совершено жестокое разбойное нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В селе Покровка Сумской области совершено жестокое разбойное нападение - злоумышленники связали и пытали жертву. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Трое неустановленных мужчин в балаклавах выбили входные двери и зашли в частный дом, где напали на хозяина.
Злоумышленники избили его и связали. Мужчине окунали голову в ведро с водой и продолжали бить, требуя деньги. В результате злоумышленникам удалось завладеть деньгами на сумму около 10 тысяч долларов. После чего они скрылись с места преступления.
Пострадавший, мужчина 1984 года рождения, госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, в Киеве врача облили неизвестным веществом.