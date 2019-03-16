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Окунали головой в воду: в Сумской области совершено жестокое разбойное нападение

Киев • УНН

 • 21559 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В селе Покровка Сумской области совершено жестокое разбойное нападение - злоумышленники связали и пытали жертву. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Окунали головой в воду: в Сумской области совершено жестокое разбойное нападение

Трое неустановленных мужчин в балаклавах выбили входные двери и зашли в частный дом, где напали на хозяина.

Злоумышленники избили его и связали. Мужчине окунали голову в ведро с водой и продолжали бить, требуя деньги. В результате злоумышленникам удалось завладеть деньгами на сумму около 10 тысяч долларов. После чего они скрылись с места преступления.

Пострадавший, мужчина 1984 года рождения, госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, в Киеве врача облили неизвестным веществом.

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