У Києві лікаря облили невідомою речовиною - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Поліція Києва розшукує зловмисника, який облив невідомою речовиною лікаря Потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Сьогодні о 9-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єнісейській Голосіївського району столиці біля клініки чоловік хлюпнув невідомою речовиною лікарю в обличчя. Потерпілого забрала "швидка".
На місце подій негайно виїхала слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції. Поліцейські проводять огляд місця події та вилучають речі зі слідами рідини невідомого походження, спілкуються зі свідками та переглядають записи з камер відеонагляду, що встановлені неподалік.
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Матеріали зареєстрували до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Після отримання інформації щодо стану та ступеню тяжкості травм чоловіка, а також встановлення, якою саме речовиною облили лікаря, правоохоронці визначаться із правовою кваліфікацією події.
Як повідомляв УНН, протягом місяця в Україні жертвами злочинів стали близько сотні лікарів.