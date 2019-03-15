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У Києві лікаря облили невідомою речовиною - поліція

Київ • УНН

 • 16228 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Поліція Києва розшукує зловмисника, який облив невідомою речовиною лікаря Потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.  Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва. 

У Києві лікаря облили невідомою речовиною - поліція

Сьогодні о 9-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єнісейській Голосіївського району столиці біля клініки чоловік хлюпнув невідомою речовиною лікарю в обличчя. Потерпілого забрала "швидка".

На місце подій негайно виїхала слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції. Поліцейські проводять огляд місця події та вилучають речі зі слідами рідини невідомого походження, спілкуються зі свідками та переглядають записи з камер відеонагляду, що встановлені неподалік.

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Матеріали зареєстрували до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Після отримання інформації щодо стану та ступеню тяжкості травм чоловіка, а також встановлення, якою саме речовиною облили лікаря, правоохоронці визначаться із правовою кваліфікацією події.

Як повідомляв УНН, протягом місяця в Україні жертвами злочинів стали близько сотні лікарів.

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