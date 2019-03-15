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В Киеве врача облили неизвестным веществом - полиция

Киев • УНН

 • 16228 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который облил неизвестным веществом врача Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

В Киеве врача облили неизвестным веществом - полиция

Сегодня в 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Енисейской Голосеевского района столицы у клиники человек плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Пострадавшего забрала "скорая".

На место событий выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку.

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Материалы зарегистрировали в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После получения информации о состоянии и степени тяжести травм человека, а также установления, каким именно веществом облили врача, правоохранители определятся с правовой квалификацией события.

Как сообщал УНН, в течение месяца в Украине жертвами преступлений стали около сотни врачей.

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