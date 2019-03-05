У понад половині випадків жертвами нападів на лікарів стають жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. За минулий рік в Україні з 1076 потерпілих від злочинів лікарів, 610 - жінки-медики. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на інформаційний запит.
Так, найбільше потерпілих жінок-лікарів – 60 потерпілих - було зафіксовано у Харківській області.
Зазначимо, всього на Харківщині протягом року було зафіксовано 88 потерпілих від злочинів лікарів.
До списку областей-рекордсменів за кількістю злочинів проти жінок-лікарів потрапили також Дніпропетровська область (50 постраждалих жінок-лікарів з 79), а також місто Київ (45 постраждалих жінок-лікарів з 86).
Найменше протиправних дій щодо жінок-лікарів вчинили у Черкаській та Луганській областях – по 9 випадків у кожній з них.
Відомості не враховують дані стосовно злочинів проти лікарів на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Як повідомляв УНН, протягом місяця в Україні жертвами злочинів стали близько сотні лікарів.