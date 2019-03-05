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У понад половині випадків жертвами нападів на лікарів стають жінки

У понад половині випадків жертвами нападів на лікарів стають жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. За минулий рік в Україні з 1076 потерпілих від злочинів лікарів, 610 - жінки-медики. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на інформаційний запит.

Так, найбільше потерпілих жінок-лікарів – 60 потерпілих - було зафіксовано у Харківській області.

Зазначимо, всього на Харківщині протягом року було зафіксовано 88 потерпілих від злочинів лікарів.

До списку областей-рекордсменів за кількістю злочинів проти жінок-лікарів потрапили також Дніпропетровська область (50 постраждалих жінок-лікарів з 79), а також місто Київ (45 постраждалих жінок-лікарів з 86).

Найменше протиправних дій щодо жінок-лікарів вчинили у Черкаській та Луганській областях – по 9 випадків у кожній з них.

Відомості не враховують дані стосовно злочинів проти лікарів на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Як повідомляв УНН, протягом місяця в Україні жертвами злочинів стали близько сотні лікарів

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