В более половине случаев жертвами нападений на врачей становятся женщины

Так, больше всего пострадавших женщин-врачей - 60 пострадавших - было зафиксировано в Харьковской области.



Отметим, всего в Харьковской области в течение года было зафиксировано 88 пострадавших от преступлений врачей.



В список областей-рекордсменов по количеству преступлений против женщин-врачей попали также Днепропетровская область (50 пострадавших женщин-врачей с 79), а также город Киев (45 пострадавших женщин-врачей из 86).



Меньше противоправных действий в отношении женщин-врачей совершили в Черкасской и Луганской областях - по 9 случаев в каждой из них.



Сведения не учитывают данные по преступлений против врачей на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.



Как сообщал УНН, в течение месяца в Украине жертвами преступлений стали около сотни врачей .