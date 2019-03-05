В более половине случаев жертвами нападений на врачей становятся женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. За прошлый год в Украине с 1076 пострадавших от преступлений врачей, 610 - женщины-медики. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос.
Так, больше всего пострадавших женщин-врачей - 60 пострадавших - было зафиксировано в Харьковской области.
Отметим, всего в Харьковской области в течение года было зафиксировано 88 пострадавших от преступлений врачей.
В список областей-рекордсменов по количеству преступлений против женщин-врачей попали также Днепропетровская область (50 пострадавших женщин-врачей с 79), а также город Киев (45 пострадавших женщин-врачей из 86).
Меньше противоправных действий в отношении женщин-врачей совершили в Черкасской и Луганской областях - по 9 случаев в каждой из них.
Сведения не учитывают данные по преступлений против врачей на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Как сообщал УНН, в течение месяца в Украине жертвами преступлений стали около сотни врачей .