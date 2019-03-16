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Занурювали голову у воду: на Сумщині скоєно жорстокий розбійний напад

Київ • УНН

 • 21559 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У селі Покровка Сумської області скоєно жорстокий розбійний напад - зловмисники зв’язали та катували жертву. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Занурювали голову у воду: на Сумщині скоєно жорстокий розбійний напад

Троє невстановлених чоловіків у балаклавах вибили вхідні двері та зайшли до приватного будинку, де напали на господаря.

Зловмисники побили його та зв’язали. Чоловіку занурювали голову у відро з водою та продовжували бити, вимагаючи гроші. У результаті зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму близько 10 тисяч доларів. Після чого вони зникли з місця злочину.

Потерпілий, чоловік 1984 року народження, госпіталізований до лікарні з черепно-мозковою травмою та чисельними забоями.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, у Києві лікаря облили невідомою речовиною.

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