Заморозки и почти без дождей: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По Украине сегодня почти без осадков, лишь на западе местами дожди. Ночью - заморозки, днем - до 20 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 1 октября в Украине без осадков, лишь на Волыни, во Львовской области и на Закарпатье местами дождь.
Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в северо-восточной части в воздухе заморозки 0-5°, в западных областях 4-9° тепла, днем 11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области без осадков. Температура ночью 1-5° тепла, по области на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 13-15° тепла.
Добавим
Сегодня, 1 октября, в мире отмечают Международный день вегетарианства, Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Международный день кофе. В Украине отмечают День ветерана.