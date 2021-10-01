Заморозки и почти без дождей: прогноз погоды на сегодня

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113385 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126081 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110312 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109049 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137727 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121639 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161316 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143246 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
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Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172986 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Заморозки и почти без дождей: прогноз погоды на сегодня

Заморозки и почти без дождей: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. По Украине сегодня почти без осадков, лишь на западе местами дожди. Ночью - заморозки, днем - до 20 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 1 октября в Украине без осадков, лишь на Волыни, во Львовской области и на Закарпатье местами дождь.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в северо-восточной части в воздухе заморозки 0-5°, в западных областях 4-9° тепла, днем 11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Температура ночью 1-5° тепла, по области на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 13-15° тепла.

Добавим

Сегодня, 1 октября, в мире отмечают Международный день вегетарианства, Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Международный день кофе. В Украине отмечают День ветерана.

Украинские Национальные Новости

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