Заморозки та майже без дощів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. По Україні сьогодні майже без опадів, лише на заході місцями дощі. Уночі - заморозки, вдень - до 20 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 1 жовтня в Україні без опадів, лише на Волині, Львівщині та Закарпатті місцями дощ.
Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у північно-східній частині в повітрі заморозки 0-5°, у західних областях 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 18-20°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Температура вночі 1-5° тепла, по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-15° тепла.
Додамо
Сьогодні, 1 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день вегетаріанства, Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Міжнародний день кави. В Україні відзначають День ветерана.