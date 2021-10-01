1 жовтня: День ветерана

Міжнародний день вегетаріанства

Щороку 1 жовтня світова спільнота відзначає Всесвітній день вегетаріанства (World Vegetarian Day), заснований Північноамериканським вегетаріанським суспільством (North American Vegetarian Society, NAVS) в 1977 році і через рік підтриманий Міжнародною вегетаріанською спілкою (International Vegetarian Union, IVU), передає Ukr.Media.

Цей щорічний фестиваль покликаний підвищити інформованість громадськості про переваги вегетаріанського способу життя, як з боку здоров'я і екології, так і з етичної точки зору, а також спрямований на просування різних аспектів вегетаріанства.

1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, а в Україні це також і День ветерана.

Міжнародний день людей похилого віку

Рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня громадян похилого віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян затверджено урядовою постановою від 26 вересня 1997 року.

У цей день у світі говорять про проведені активні дії щодо захисту інтересів людей похилого віку, створення для них сприятливих умов життя, про невирішене у цій сфері. Це і привід до роздумів щодо взаємозв’язку поколінь. Тяжкі випробування випали на долю ветеранів і людей похилого віку. Вони пройшли крізь жахи тоталітаризму, голодоморів, війни та репресій, але зуміли вистояти і пронести через життя найкращі духовні якості покоління – честь, гідність, вихованість, толерантність. Пам’ятаймо і надалі про свій невідплатний борг перед ветеранами та громадянами поважного віку.

Найбільше багатство літніх людей — їх досвід, мудрість, вміння. Безмежна вдячність вам, дорогі представники старшого покоління, за безцінні знання та слушні поради, за готовність підтримати і допомогти, за гідний приклад для наслідування.

Міжнародний день музики

Цей день заснований за ініціативою Міжнародної музичної ради (IMC) при ЮНЕСКО. Рішення про проведення Міжнародного дня музики прийнято на 15-й Генеральній асамблеї IMC у Лозанні в 1973 році. Серед ініціаторів Міжнародного дня музики було багато музикантів і композиторів, діячів міжнародних музичних організацій та товариств.

Міжнародний день кави – свято поціновувачів напою у всьому світі. Вперше відзначається 1 жовтня 2015 року за погодженням з Міжнародною організацією з кави.

Кава – продукт, який найбільше продається після нафти. Щоденно в усьому світі випивається 2,25 мільярди горняток кави. В Україні перші згадки про каву в Україні датуються 1672 роком – у цей період в Кам’янець-Подільському турки відкрили першу кав’ярню.

День ветерана

1 жовтня відзначають День ветерана в Україні. У сучасному розумінні саме поняття «ветеран» не сильно відрізняється від тих уявлень, які вкладалися в це слово з найдавніших часів. Вперше ветеранами стали називатися якраз солдати і військовослужбовці, за плечима яких було більше 20-ти років вірної служби. Це сталося ще в античному Римі. Повага і шана до цих солдат з боку їх держави була така велика, що вони наділялися земельними ділянками, або отримували солідну грошову винагороду, ставали повноправними римськими громадянами і звільнялися від всіляких повинностей.

Зараз у багатьох країнах світу державами та урядами встановлюється чітка стратегія в підтримці ветеранів та ветеранських організацій, що є по суті незамінним інститутом передового досвіду і традицій в найрізноманітніших напрямках економічного і суспільного життя всього суспільства.

Релігійне свято

В цей день святкують ікону Божої матері "Цілительку". Ця ікона була написана в IV столітті за життя святої Ніни, просвітниці Грузії (згідно з переказами). Також в цей день православна церква згадує святу Адріану. В народі говорили:

Сьогодні спостерігали за журавлями, які відлітали у теплі краї та кричали їм «Колесом дорога», аби птахи повернулися: вважали, що вони на своїх крилах приносять весну, тож на їх повернення очікували з нетерпінням. Є ще одна версія цієї фрази: мовляв, таким чином люди намагались зупинити їх та не дати відлетіти, адже якщо вони залишаються вдома, то холоди не наступають.

З цього числа починали збирати шипшину, тому цей день мав ще назву Аріна Шипшиниця. Шипшину збирали в невеликі кошики та сушили, зберігали в полотняних мішках, картонних коробках або в скляних банках, які можно щільно закрити. З ягід робили цілющі відвари.

1 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Софія.