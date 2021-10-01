1 октября: День ветерана

Международный день вегетарианства

Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day), основанный Североамериканским вегетарианским обществом (North American Vegetarian Society, NAVS) в 1977 году и через год поддержан Международным вегетарианской союзом (International Vegetarian Union, IVU), передает Ukr.Media.

Этот ежегодный фестиваль призван повысить информированность общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни, как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а также направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства.

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, а в Украине это также и День ветерана.

Международный день пожилых людей

Решение о ежегодном праздновании в Украине Международного дня пожилых граждан и создание условий социальной защиты пенсионеров, инвалидов, одиноких нетрудоспособных граждан утверждено правительственным постановлением от 26 сентября 1997 года.

В этот день в мире говорят о проведенных активные действия по защите интересов пожилых людей, создание для них благоприятных условий жизни, о нерешенный в этой сфере. Это и повод к размышлениям о взаимосвязи поколений. Тяжелые испытания выпали на долю ветеранов и пожилых людей. Они прошли сквозь ужасы тоталитаризма, голодоморов, войны и репрессий, но сумели выстоять и пронести через жизнь лучшие духовные качества поколения - честь, достоинство, воспитанность, толерантность. Помните и в дальнейшем о своем неоплатном долге перед ветеранами и гражданами в возрасте.

Самое большое богатство пожилых людей - их опыт, мудрость, умение. Безграничная благодарность вам, дорогие представители старшего поколения, за бесценные знания и дельные советы, за готовность поддержать и помочь, по достойный пример для подражания.

Международный день музыки

Этот день учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО. Решение о проведении Международного дня музыки принято на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году. Среди инициаторов Международного дня музыки было много музыкантов и композиторов, деятелей международных музыкальных организаций и обществ.

Международный день кофе - праздник ценителей напитка во всем мире. Впервые отмечается 1 октября 2015 по согласованию с Международной организацией по кофе.

Кофе - продукт, самым продаваемым после нефти. Ежедневно во всем мире выпивается 2,25 миллиарда чашек кофе. В Украине первые упоминания о кофе в Украине датируются 1672 годом - в этот период в Каменец-Подольском турки открыли первую кофейню.

День ветерана

1 октября отмечают День ветерана в Украине. В современном понимании само понятие «ветеран» не сильно отличается от тех представлений, которые вкладывались в это слово с древнейших времен. Впервые ветеранами стали называться как раз солдаты и военнослужащие, за плечами которых было более 20-ти лет верной службы. Это произошло еще в античном Риме. Уважение и почет к этим солдат со стороны их государства была так велика, что они наделялись земельными участками, или получали солидное денежное вознаграждение, становились полноправными римскими гражданами и освобождались от всяких повинностей.

Сейчас во многих странах мира государствами и правительствами устанавливается четкая стратегия в поддержке ветеранов и ветеранских организаций, являющихся по сути незаменимым институтом передового опыта и традиций в самых разнообразных направлениях экономической и общественной жизни всего общества.

Религиозный праздник

В этот день празднуют икону Божьей матери "Целительница". Эта икона была написана в IV веке при жизни святой Нины, просветительского Грузии (согласно преданию). Также в этот день православная церковь вспоминает святую Адриану. В народе говорили:

Сегодня наблюдали за журавлями, которые улетали в теплые края и кричали им «Колесом дорога», чтобы птицы вернулись: считали, что они на своих крыльях приносят весну, поэтому их возвращения ожидали с нетерпением. Есть еще одна версия этой фразы: мол, таким образом люди пытались остановить их и не дать улететь, ведь если они остаются дома, то холода не наступают.

Из этого числа начинали собирать шиповник, поэтому этот день имел еще название Арина Шипшиниця. Шиповник собирали в небольшие корзины и сушили, хранили в полотняных мешках, картонных коробках или в стеклянных банках, которые можно плотно закрыть. Из ягод делали целебные отвары.

1 октября именины отмечают владельцы таких имен: Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, София.