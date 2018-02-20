Заморила голодом сына: киевлянке продлили арест до 20 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Голосеевский районный суд Киева продлил арест для 21-летней киевлянки, обвиняемой в убийстве своего малолетнего ребенка до 20 апреля, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
"Во время заседания суд удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры № 1 и продлил срок содержания под стражей подозреваемой до 20 апреля 2018 года", - отметили в пресс-службе.
По информации прокуратуры, в судебном заседании заслушали двух свидетелей стороны обвинения.
На следующем заседании, назначенном на 10 апреля 2018 года, суд планирует продолжить допрос свидетелей обвинения.
Напомним, в начале декабря 2016 года 21-летняя женщина на 11 дней оставила в закрытой квартире годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.
В марте 2017 Киевской местной прокуратурой № 1 обвинительный акт в отношении горе-матери было направлено в суд для рассмотрения по существу. Ее действия квалифицированы как умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).