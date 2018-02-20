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Заморила голодом сина: киянці продовжили арешт до 20 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт для 21-річної киянки, обвинуваченої у вбивстві своєї малолітньої дитини до 20 квітня, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

“Під час засідання суд задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури № 1 та продовжив термін утримання під вартою підозрюваної до 20 квітня 2018 року”, — зазначили у прес-службі.

За інформацією прокуратури, у судовому засіданні заслухали двох свідків сторони обвинувачення.

На наступному засіданні, призначеному на 10 квітня 2018 року, суд планує продовжити допит свідків обвинувачення.

Нагадаємо, на початку грудня 2016 року 21-річна жінка на 11 днів залишила у зачиненій квартирі однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку — у непритомному стані.

У березні 2017 року Київською місцевою прокуратурою № 1 обвинувальний акт стосовно горе-матері було скеровано до суду для розгляду по суті. ЇЇ дії кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Українські Національні Новини

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