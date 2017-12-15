Вместо трамваев №8 завтра в столице будет курсировать шесть автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вместо трамваев, которые остановились из-за обвала грунта, запустили пять автобусов, завтра их будет курсировать шесть. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.
"Мы сейчас определяем ряд первоочередных технических мероприятий, чтобы локализовать повреждения и провести обследование. После этого определим последовательность работ по санации коллектора. Но сейчас вместо трамваев, которые остановились из-за аварии, мы запустили пять автобусов, завтра будет курсировать шесть. Мы просим людей учитывать проведение противоаварийных работ при формировании своих маршрутов", - отметил П.Пантелеев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за обвала земли в столице изменили маршрут трамвая
Как отмечается, отвода стоков на время ликвидации повреждения на Новодарницком канализационном коллекторе будет осуществляться через Позняковский коллектор. Коммунальные службы уже провели оперативное переключение.
Напомним, несколькометровый провал земли в Киеве произошел из-за коррозии трубы.