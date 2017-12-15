Вместо трамваев №8 завтра в столице будет курсировать шесть автобусов

"Мы сейчас определяем ряд первоочередных технических мероприятий, чтобы локализовать повреждения и провести обследование. После этого определим последовательность работ по санации коллектора. Но сейчас вместо трамваев, которые остановились из-за аварии, мы запустили пять автобусов, завтра будет курсировать шесть. Мы просим людей учитывать проведение противоаварийных работ при формировании своих маршрутов", - отметил П.Пантелеев.

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Как отмечается, отвода стоков на время ликвидации повреждения на Новодарницком канализационном коллекторе будет осуществляться через Позняковский коллектор. Коммунальные службы уже провели оперативное переключение.

Напомним, несколькометровый провал земли в Киеве произошел из-за коррозии трубы.