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Замість трамваїв №8 завтра у столиці курсуватиме шість автобусів

Замість трамваїв №8 завтра у столиці курсуватиме шість автобусів

Київ • УНН

 • 9495 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Замість трамваїв, що зупинилися через обвал грунту, запустили п'ять автобусів, завтра їх курсуватиме шість. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу держадміністрації.

"Ми зараз визначаємо низку першочергових технічних заходів, аби локалізувати пошкодження та провести обстеження. Після цього визначимо послідовність робіт із санації колектора. Але зараз замість трамваїв, що зупинилися через аварію, ми запустили п'ять автобусів, завтра курсуватиме шість. Ми просимо людей враховувати проведення протиаварійних робіт при формуванні своїх маршрутів", - зазначив П.Пантелеєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через обвал грунту в столиці змінили маршрут трамвая

Як зазначається, відведення стоків на час ліквідації пошкодження на Новодарницькому каналізаційному колекторі здійснюватиметься через Позняківський колектор. Комунальні служби вже здійснили оперативне переключення.

Нагадаємо, кількаметровий провал землі у Києві стався через корозію труби.

 

Українські Національні Новини

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