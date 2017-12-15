Замість трамваїв №8 завтра у столиці курсуватиме шість автобусів

"Ми зараз визначаємо низку першочергових технічних заходів, аби локалізувати пошкодження та провести обстеження. Після цього визначимо послідовність робіт із санації колектора. Але зараз замість трамваїв, що зупинилися через аварію, ми запустили п'ять автобусів, завтра курсуватиме шість. Ми просимо людей враховувати проведення протиаварійних робіт при формуванні своїх маршрутів", - зазначив П.Пантелеєв.

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Як зазначається, відведення стоків на час ліквідації пошкодження на Новодарницькому каналізаційному колекторі здійснюватиметься через Позняківський колектор. Комунальні служби вже здійснили оперативне переключення.

Нагадаємо, кількаметровий провал землі у Києві стався через корозію труби.