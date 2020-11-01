"Вместо фронта съездил в Святогорскую лавру?": в сети раскритиковали нардепа Культенко

"Да-да, в ту самую лавру, где с началом войны на Донбассе базировались российские террористы и боеприпасы. Помните, как генерал Игорь Гордейчук рассказывал о "кадыровцах" в лавре? Словом, место, "намоленное" захватчиком", - пишет Руденко.

По его словам, Культенко - прихожанин Русской православной церкви в Украине, а четыре года назад еще стал семинаристом Киевской духовной семинарии УПЦ МП.

"Конечно, это - право каждого человека выбирать церковь, в которую ты ходишь молиться. Но обязанность политика, тем более - представителя провластной силы, заботиться об украинской государственности и независимости, а не поддерживать враждебные силы", - отмечает Руденко.

По его мнению, народные депутаты должны более ответственно относиться к своей публичной деятельности.

"Наши политики ходят в РПЦ, а потом мы удивляемся, что, оказывается, об агентах России в окружении Зеленского рассказывает британская разведка МИ-6. Наши политики ходят в РПЦ, а затем секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что в работу судей КС возможно вмешательство из России. Наши политики ходят в РПЦ, а потом оказывается, что в ней свой приют получают российские террористы и коллаборационисты. Наши политики ходят в РПЦ, а затем Онуфрий демонстративно не встает во время чествования памяти военных. РПЦ - это об интересах России в Украине", - добавляет блогер.