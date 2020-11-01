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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 40849 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 63095 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94133 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100252 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103325 просмотра

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"Вместо фронта съездил в Святогорскую лавру?": в сети раскритиковали нардепа Культенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Артем Культенко во время предвыборной поездки представителей политсилы на Донбасс мог, кроме всего прочего, посетить также Святогорскую лавру, в которой ранее базировались российские террористы и размещались их боеприпасы. Об этом со ссылкой на участников поездки сообщил блогер и телеведущий Сергей Руденко, передает УНН.

"Да-да, в ту самую лавру, где с началом войны на Донбассе базировались российские террористы и боеприпасы. Помните, как генерал Игорь Гордейчук рассказывал о "кадыровцах" в лавре? Словом, место, "намоленное" захватчиком", - пишет Руденко.

По его словам, Культенко - прихожанин Русской православной церкви в Украине, а четыре года назад еще стал семинаристом Киевской духовной семинарии УПЦ МП.

"Конечно, это - право каждого человека выбирать церковь, в которую ты ходишь молиться. Но обязанность политика, тем более - представителя провластной силы, заботиться об украинской государственности и независимости, а не поддерживать враждебные силы", - отмечает Руденко.

По его мнению, народные депутаты должны более ответственно относиться к своей публичной деятельности.

"Наши политики ходят в РПЦ, а потом мы удивляемся, что, оказывается, об агентах России в окружении Зеленского рассказывает британская разведка МИ-6. Наши политики ходят в РПЦ, а затем секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что в работу судей КС возможно вмешательство из России. Наши политики ходят в РПЦ, а потом оказывается, что в ней свой приют получают российские террористы и коллаборационисты. Наши политики ходят в РПЦ, а затем Онуфрий демонстративно не встает во время чествования памяти военных. РПЦ - это об интересах России в Украине", - добавляет блогер.

Украинские Национальные Новости

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