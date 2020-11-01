"Замість фронту з'їздив в Святогірську лавру?": у мережі розкритикували нардепа Культенка

"Так-так, ту саму лавру, де з початком війни на Донбасі базувалися російські терористи і боєприпаси. Пам'ятаєте, як генерал Ігор Гордійчук розповідав про "кадирівців" в лаврі? Словом, місце, "намолене" загарбником", - пише Руденко.

За його словами, Культенко - парафіянин Російської православної церкви в Україні, а чотири роки тому став ще семінаристом Київської духовної семінарії УПЦ МП.

"Звичайно, це - право кожної людини вибирати церкву, в яку ти ходиш молитися. Але обов'язок політика, тим більше - представника провладної сили, дбати про українську державність й незалежність, а не підтримувати ворожі сили", - зазначає Руденко.

На його думку, народні депутати повинні більш відповідально ставитися до своєї публічної діяльності.

"Наші політики ходять в РПЦ, а потім ми дивуємося, що, виявляється, про агентів Росії в оточенні Зеленського розповідає британська розвідка МІ-6. Наші політики ходять в РПЦ, а потім секретар РНБО Олексій Данілов каже, що в роботу суддів КС можливе втручання з Росії. Наші політики ходять в РПЦ, а потім виявляється, що в ній свій притулок отримують російські терористи і колабораціоністи. Наші політики ходять в РПЦ, а потім Онуфрій демонстративно не встає під час вшанування пам'яті військових. РПЦ - це про інтереси Росії в Україні", - додає блогер.