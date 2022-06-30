Вместо Дагестанской – Гостомельская, а вместо Чувашской – Чернобаевская: как во Львове дерусифицируют улицы

КИЕВ. 30 июня. УНН. Во Львове и общине дерусифицировано еще 19 улиц. Решение о переименовании было принято 30 июня на сессии городского совета. Улицы, названия которых были связаны с рф, теперь будут иметь названия в честь украинских и местных деятелей. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram, передает УНН.