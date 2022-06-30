Вместо Дагестанской – Гостомельская, а вместо Чувашской – Чернобаевская: как во Львове дерусифицируют улицы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Во Львове и общине дерусифицировано еще 19 улиц. Решение о переименовании было принято 30 июня на сессии городского совета. Улицы, названия которых были связаны с рф, теперь будут иметь названия в честь украинских и местных деятелей. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram, передает УНН.

Цитата

"В рамках дерусификации переименовали 8 улиц во Львове и +11 в общине. Это только начало", – заявил он.

Детали 

Полный список переименованных улиц: во Львове переименовано 8 улиц: 

ул. Л. Толстого – ул. Кардинала Гузара;
ул. К. Брюлова – ул. Ирины Калинец;
ул. П. Козланюка – ул. Героев Мариуполя;
ул. И. Сеченова – ул. Шумлянских;
ул. М. Некрасова – ул. Юрия Руфа (Юрия Дадака);
ул. Кибальчича – ул. Херсонская;
ул. Дагестанская – ул. Гостомельская;
ул. Чувашская - ул. Чернобаевская.

Город Винники:

ул. В. Жуковского – ул. Александра Ванька Лагодовского;
ул. И. Довганика – ул. Владимира Грабовецкого;
ул. К. Циолковского – ул. Семьи Крушельницких;
ул. М. Лермонтова – ул. Мирона Киприана;
ул. О. Засядько – ул. Братьев Ионов;
ул. Ю. Гагарина – ул. Мирослава Скорика.

Село городского типа Рудное:

ул. В. Короленко – ул. Юрия Липы;
ул. Д. Менделеева – ул. Ивана Пулюя;
ул. А. Марченко – ул. Ярослава Осмомысла;
ул. О. Невского – ул. Ярослава Дашкевича;
ул. Ю. Гагарина – ул. Квитки Цисык.

Напомним 

В Кривом Роге Днепропетровской области завершилась подготовка к переименованию улиц, площадей скверов и парковых зон, названия которых связаны с русскими и белорусскими географическими названиями. По словам главы ОВА Александра Вилкула, согласно законодательству, процедура переименования займет не менее 2 месяцев.

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