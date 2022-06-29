У Кривому Розі анонсували перейменування вулиць, пов’язаних з росією і білоруссю

Цитата

"У Кривому Розі не буде жодних "московських", "бурятських" та інших вулиць, площ, парків та скверів, пов'язаних із державою-агресором росією та білоруссю! Всього 193 назви", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За словами Вілкула, відповідно до законодавства, процедура перейменування займе не менше 2 місяців.

Протягом 30 днів (з 1 по 30 липня) мешканці вулиць, що підлягають перейменуванню, можуть ознайомитись із переліком нових назв, які запропонувала Робоча група. Для роз'яснення з жителями вулиць будуть проведені зустрічі, під час яких вчені та краєзнавці розкажуть про військові частини, історичні постаті, події та ін., на честь яких пропонується дати нові назви. Якщо мешканці мають власну пропозицію за назвою, вони до 30 липня можуть про це повідомити, надіславши листа з обґрунтуванням на адресу своєї районної у місті ради, або принести його особисто.

Після закінчення 30-денного терміну у кожному районі міста буде систематизовано пропозиції щодо перейменування. На це дається два тижні – з 31 липня до 14 серпня. Після цього працівники райвиконкомів проведуть із 15 по 31 серпня з мешканцями вулиць обговорення, під час якого мешканці оберуть нову назву вулиці.

Доповнення

11 травня на позачерговій сесії Харківської міської ради було ухвалене рішення про перейменування трьох вулиць та району в місті. За словами мера Ігоря Терехова, сьогодні депутати змінили назви лише кількох знакових для харків'ян місць, проте топонімів, пов'язаних із росією, у Харкові значно більше.