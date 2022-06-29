В Кривом Роге анонсировали переименование улиц, связанных с россией и беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области завершилась подготовка к переименованию улиц, площадей скверов и парковых зон, названия которых связаны с российскими и белорусскими географическими названиями. Об этом сообщает глава Криворожской областной военной администрации Александр Вилкул, передает УНН.
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"В Кривом Роге не будет никаких "московских", "бурятских" и других улиц, площадей, парков и скверов, связанных с государством-агрессором россией и белоруссией! Всего 193 названия", – говорится в сообщении.
Детали
По словам Вилкула, согласно законодательству, процедура переименования займет не менее 2 месяцев.
В течение 30 дней (с 1 по 30 июля) жители улиц, подлежащих переименованию, могут ознакомиться с перечнем новых названий, предложенных Рабочей группой. Для разъяснения с жителями улиц будут проведены встречи, во время которых ученые и краеведы расскажут о воинских частях, исторических фигурах, событиях и др., в честь которых предлагается дать новые названия. Если у жителей есть собственное предложение по названиям, они до 30 июля могут об этом сообщить, отправив письмо с обоснованием в адрес своего районного в городе совета, или принести его лично.
По истечении 30-дневного срока в каждом районе города будут систематизированы предложения по переименованию. На это дается две недели – с 31 июля по 14 августа. После этого работники райисполкомов проведут с 15 по 31 августа с жителями улиц обсуждение, в ходе которого жители выберут новое название улицы.
Дополнение
11 мая на внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение о переименовании трех улиц и района в городе. По словам мэра Игоря Терехова, сегодня депутаты изменили названия лишь нескольких знаковых для харьковчан мест, однако топонимов, связанных с россией, в Харькове гораздо больше.