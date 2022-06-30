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Замість Дагестанської - Гостомельська, а замість Чуваської - Чорнобаївська: як у Львові дерусифікують вулиці

Замість Дагестанської - Гостомельська, а замість Чуваської - Чорнобаївська: як у Львові дерусифікують вулиці

Київ • УНН

 • 193059 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. У Львові та громаді дерусифікували ще 19 вулиць. Рішення про перейменування ухвалили 30 червня на сесії міської ради. Вулиці, назви яких були пов’язані з рф, тепер матимуть назви на честь українських достойників та місцевих діячів. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram, інформує УНН.

Цитата

"У рамках дерусифікації перейменували 8 вулиць у Львові та +11 у громаді. Це тільки початок", - заявив він.

Деталі

Повний перелік перейменованих вулиць: у Львові перейменовано 8 вулиць: 

вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара;
вул. К. Брюлова - вул. Ірини Калинець;
вул. П. Козланюка - вул. Героїв Маріуполя;
вул. І. Сєченова - вул. Шумлянських;
вул. М. Некрасова - вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
вул. Кибальчича - вул. Херсонська;
вул. Дагестанська - вул. Гостомельська;
вул. Чуваська - вул. Чорнобаївська.

Місто Винники:

вул. В. Жуковського - вул. Олександра Ванька Лагодовського;
вул. І. Довганика - вул. Володимира Грабовецького;
вул. К. Ціолковського - вул. Родини Крушельницьких;
вул. М. Лермонтова - вул. Мирона Кипріяна;
вул. О. Засядька - вул. Братів Йонів;
вул. Ю. Гагаріна - вул. Мирослава Скорика.

Село міського типу Рудне:

вул. В. Короленка - вул. Юрія Липи;
вул. Д. Менделєєва - вул. Івана Пулюя;
вул. О. Марченка - вул. Ярослава Осмомисла;
вул. О. Невського - вул. Ярослава Дашкевича;
вул. Ю. Гагаріна - вул. Квітки Цісик.

Нагадаємо 

У Кривому Розі Дніпропетровської області завершилась підготовка до перейменування вулиць, площ скверів та паркових зон, назви яких пов'язані з російськими та білоруськими географічними назвами. За словами голови ОВА Олександра Вілкула, відповідно до законодавства, процедура перейменування займе не менше 2 місяців.

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