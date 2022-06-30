Замість Дагестанської - Гостомельська, а замість Чуваської - Чорнобаївська: як у Львові дерусифікують вулиці

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"У рамках дерусифікації перейменували 8 вулиць у Львові та +11 у громаді. Це тільки початок", - заявив він.

Деталі

Повний перелік перейменованих вулиць: у Львові перейменовано 8 вулиць:

вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара;

вул. К. Брюлова - вул. Ірини Калинець;

вул. П. Козланюка - вул. Героїв Маріуполя;

вул. І. Сєченова - вул. Шумлянських;

вул. М. Некрасова - вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);

вул. Кибальчича - вул. Херсонська;

вул. Дагестанська - вул. Гостомельська;

вул. Чуваська - вул. Чорнобаївська.

Місто Винники:

вул. В. Жуковського - вул. Олександра Ванька Лагодовського;

вул. І. Довганика - вул. Володимира Грабовецького;

вул. К. Ціолковського - вул. Родини Крушельницьких;

вул. М. Лермонтова - вул. Мирона Кипріяна;

вул. О. Засядька - вул. Братів Йонів;

вул. Ю. Гагаріна - вул. Мирослава Скорика.

Село міського типу Рудне:

вул. В. Короленка - вул. Юрія Липи;

вул. Д. Менделєєва - вул. Івана Пулюя;

вул. О. Марченка - вул. Ярослава Осмомисла;

вул. О. Невського - вул. Ярослава Дашкевича;

вул. Ю. Гагаріна - вул. Квітки Цісик.

Нагадаємо

У Кривому Розі Дніпропетровської області завершилась підготовка до перейменування вулиць, площ скверів та паркових зон, назви яких пов'язані з російськими та білоруськими географічними назвами. За словами голови ОВА Олександра Вілкула, відповідно до законодавства, процедура перейменування займе не менше 2 місяців.