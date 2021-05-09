Загородный дом Мари и Пьера Кюри выставили на продажу за 790 тыс. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Загородный дом лауреатов Нобелевской премии по физике Пьера Кюри (1859-1905) и Марии Склодовской-Кюри (1867-1934) выставлен на продажу за 790 тыс. евро. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Parisien, передает УНН.
Детали
По информации газеты, речь идет об особняке площадью 120 кв. м, расположенном в коммуне Сен-Реми-ле-Шеврез недалеко от Парижа. Дом был построен примерно в 1890 году и использовался супругами Кюри с 1904 по апрель 1906 года. Специалисты указывают, что будущему владельцу придется вложить еще 200 тыс. евро в ремонт этого дома.
По словам специалистов, кроме известных владельцев, в особняка есть и другие неоспоримые преимущества, в том числе сад площадью 900 кв. м, а также близость к станции пригородной электрички.
Напомним
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