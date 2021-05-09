Заміський будинок Марі і П'єра Кюрі виставили на продаж за 790 тис. євро

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За інформацією газети, мова йде про особняк площею 120 кв. м, розташованому в комуні Сен-Ремі-ле-Шеврез недалеко від Парижа. Будинок був побудований приблизно в 1890 році і використовувався подружжям Кюрі з 1904 по квітень 1906 року. Фахівці вказують, що майбутньому власнику доведеться вкласти ще 200 тис. євро в ремонт цього будинку.

За словами фахівців, крім відомих власників, у особняка є й інші незаперечні переваги, в тому числі сад площею 900 кв. м, а також близькість до станції приміської електрички.

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