"Метель-2022": авиация Воздушных сил отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов по танковым колоннам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На авиационном полигоне Повурск в Волынской области в рамках командно-штабного обучения Вооруженных Сил Украины "Метель-2022" продолжаются практические действия тактической авиации Воздушных Сил. Об этом УНН пишет со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
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"Истребители Су-27 и Миг-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно, как минимум с трех аэродромов, наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника.
Используются авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет и боеприпасов весом 500 кг", - говорится в сообщении.
Детали
Командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отметил работу военных летчиков.
"Ведь все цели уничтожены!",- добавило Командование.