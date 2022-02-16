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15 марта, 19:03 • 100348 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129043 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116068 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110227 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100897 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97625 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85208 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Метель-2022": авиация Воздушных сил отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов по танковым колоннам

"Метель-2022": авиация Воздушных сил отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов по танковым колоннам

Киев • УНН

 • 24885 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. На авиационном полигоне Повурск в Волынской области в рамках командно-штабного обучения Вооруженных Сил Украины "Метель-2022" продолжаются практические действия тактической авиации Воздушных Сил. Об этом УНН пишет со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Цитата

"Истребители Су-27 и Миг-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно, как минимум с трех аэродромов, наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника.

Используются авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет и боеприпасов весом 500 кг", - говорится в сообщении.

Детали

Командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отметил работу военных летчиков.

"Ведь все цели уничтожены!",- добавило Командование.

Украинские Национальные Новости

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